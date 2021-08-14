Как псковичи могут распознать инфаркт за несколько дней до приступа

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Симптом инфаркта, который укажет на него за несколько дней до приступа, назвал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорь Кочанов, пишет РИА Новости.

«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — рассказал медэксперт.

Кардиолог добавил, что при появлении этого симптома необходимо сразу обратиться за помощью врача.

Также спикер назвал такое частое проявление инфаркта, как интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут, сопровождающиеся холодным потом и чувством страха.