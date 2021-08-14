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Общество14 августа 2021 10:56

Присоединиться к поискам пропавшего в лесу Вячеслава Матвеева просят псковичей

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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«ЛизаАлерт» просит жителей Пскова помочь в поиске пропавшего 13 августа Матвеева Вячеслава Владимировича. Об этом сообщается в соцсетях поискового отряда.

47-летний мужчина ушел в пятницу, 13 августа, в лес в районе деревни Заборовье Островского района и потерялся.

Волонтеры «ЛизыАлерт» просят готовых помочь в поиске псковичей одеться в комфортную и безопасную для нахождения в лесу одежду и взять с собой перекус, питье и средства индивидуальной защиты.

Чтобы присоединиться к поиску, нужно позвонить по телефону: 8 (911) 397-43-00 (Кера).