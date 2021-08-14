Пскович запечатлел метеоритный дождь у памятника Александра Невского

. Фото: Максим ГОРОДСКОВ

Псковский фотограф-любитель Максим Городсков успел заснять метеорный поток Персеиды. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Пскове».

Метеорный поток Персеиды считается самым ярким звездопадом лета, увидеть который можно в середине августа.

. Фото: Максим ГОРОДСКОВ

В этом году пик «звездного ливня» пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Жители Северо-Запада смогли увидеть яркие треки - метеоры, когда Земля прошла через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Таттла.

. Фото: Максим ГОРОДСКОВ

. Фото: Максим ГОРОДСКОВ

. Фото: Максим ГОРОДСКОВ