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Общество14 августа 2021 15:07

Пскович запечатлел метеоритный дождь у памятника Александра Невского

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Фото: Максим ГОРОДСКОВ

Псковский фотограф-любитель Максим Городсков успел заснять метеорный поток Персеиды. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Пскове».

Метеорный поток Персеиды считается самым ярким звездопадом лета, увидеть который можно в середине августа.

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Фото: Максим ГОРОДСКОВ

В этом году пик «звездного ливня» пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Жители Северо-Запада смогли увидеть яркие треки - метеоры, когда Земля прошла через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Таттла.

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Фото: Максим ГОРОДСКОВ

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Фото: Максим ГОРОДСКОВ

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.

Фото: Максим ГОРОДСКОВ

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.

Фото: Максим ГОРОДСКОВ