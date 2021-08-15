Серия органных концертов прозвучит для псковичей в Печорах

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Пять концертов органной и ансамблевой музыки пройдёт в стенах лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
В 16:00 выступят Геннадий Никонов на трубе (контртенор из Санкт-Петербурга), Дина Ихина и Денис Маханьков за органом (представители Печор и Санкт-Петербурга.
В 21:00 начнется гала-концерт «Орган при свечах». О желании присутствовать на нем организаторы просят сообщить по телефону 8-911-399-70-96 (запись ведётся с 16 августа).
В 17:00 выступит Мария Макаренко за органом (Москва).
В 17:00 и 16:00 часов соответственно выступят Михаил Широченко (контртенор из Москвы) и Мария Блажевич за органом (Томск – Тюмень).
Гостям мероприятия предлагают приносить пожертвования, соблюдать меры безопасности и назвать защитные маски.