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Здоровье15 августа 2021 15:46

Ещё 5 псковичей скончались из-за осложнений коронавируса

Источник:kp.ru
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Ещё пять человек погибли из-за коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

За все время пандемии погибло 621 псковичей. За это время переболели коронавирусом 45 394 человека. Только за последние сутки 102 человека заразились коронавирусом.

За все время пандемии 38 160 человек закрыли больничный в связи с выздоровлением от коронавируса. За сутки только 123 псковича получили отрецательные повторные тесты.

Ежедневно более тысячи человек сдают тест на коронавирус.