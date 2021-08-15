Восстановить лёгкие после COVID-19 поможет пение народных песен – Роспотребнадзор

Петь протяжные народные песни для восстановления лёгких после коронавируса советует руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, пишет РИА Новости.

По словам эксперта нужно петь негромко, на выдохе и с комфортной тональностью. Важно приступить к восстановлению режима сна и питания, внедрять в рацион витамины, а также делать физические упражнения.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также практически пожизненно приём витамина D», – сказала Хадижат Омарова.