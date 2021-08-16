В Палкинском районе виновный в аварии водитель скрылся с места ДТП

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Водитель автомобиля ВАЗ-2107 стал виновником ДТП в Палкинском районе, после чего скрылся с места аварии, пишет районная газета «Льновод».

Происшествие случилось на 31-м километре автодороги Остров – Палкино – Старый Изборск. Находившийся за рулем машины ВАЗ 2107 водитель выехал на встречку, совершив касательное столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, управляла которым жительница деревни Новая Уситва.

Совершив столкновение, водитель ВАЗа скрылся с места аварии. Очевидцы попытались задержать виновника ДТП, но не смогли.