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Общество16 августа 2021 14:16

Вчерашние осадки в Пскове специалисты назвали «нормальным летним ливневым дождем»

Источник:kp.ru
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Воскресный дождь в Пскове оказался «нормальным летним ливневым дождем», успокоила горожан начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

По словам метеоролога, 15 августа выпало 21 миллиметр осадков. Несмотря на то, что воскресный циклон затопил несколько центральных улиц Пскова, дожди прошли только в областном центре и специалисты не видят в этом аномалий.

«Это дожди в тыловой части циклона. Нигде в области больше этого количества не выпадало», - отметила Тала Нещадимова.

Сегодня, по метеоданным, промежуточный гребень циклонов, поэтому ожидается хорошая и сухая погода. Следующий циклон с проливными дождями ожидается во вторник.