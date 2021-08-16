Мост установят в центре Пскова для объезда Ольгинского моста на время ремонта

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В Пскове появится новый временный мост для объезда капремонта Ольгинского моста в 2023 году. Управление городского хозяйства администрации Пскова заказало соответствующий проект, лот с заказом размещен на сайте Госзакупок.

В документе обозначена начальная и максимальная стоимость контракта – 35 206 372 рубля. Средства направят из бюджета Пскова за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности.

Мост будет рассчитан на движение автотранспорта в две полосы со ограничением скорости до 60 км в час.

Вся необходимая документация для строительства моста должна быть подготовлена к 20 ноября текущего года. Конкурс завершится 7 сентября.