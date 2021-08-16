Как переболевшим COVID-19 псковичам восстановить волосы – советы эксперта

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Как вернуть доболезненное состояние волос, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, пишет РИА Новости.

Эндокринолог поделилась, что правильное питание и физическая активность — лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Помимо этого, эксперт посоветовала добавить в рацион питания белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.

По мнению специалиста, стоит избегать тугих причесок, горячих укладок и окрашивания корней.

Как объяснила врач, причина проблем с волосами - сильный стресс для организма и нарушение обмена веществ как следствие ковида.

«Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые пугливые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить», — заявляет Павлова.