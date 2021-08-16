Псковская область стала лидером по оперативности реагирования на пожары

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Первое место по оперативности реагирования на пожары занимает Псковская область. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Этот год был достаточно сложным, 40 дней в регионе был высокий и чрезвычайно высокий пожароопасный период», - заявил Мусатов, отметив, что ситуация постоянно контролируется.

«У нас самый лучший показатель реагирования на пожары. Практически каждый день прибегали к авиапатрулированию», - отметил спикер.