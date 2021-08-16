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Общество16 августа 2021 17:20

Около школ Пскова нанесли новые дорожные разметки

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Предупреждающий знак «Осторожно, дети» появляется на псковских дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Яркую разметку наносят на асфальт возле школ и детских садов, чтобы привлечь внимание водителей к возможному нахождению детей на этой территории.

Как сообщается, разметку уже нанесли на территорию вблизи школы №2 на улице Свердлова и на улице Ленина, у Гуманитарного лицея.

В перспективе нанесение такой разметки рядом с социальными объектами будет входит в технические задания дорожных контрактов.