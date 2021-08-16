24 человека потерялись в псковских лесах за 2021 год

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24 человека в регионе ушли в лес и не вернулись с начала года. В том году за это же время потерялось 67 жителей Псковской области. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил начальник поисково-спасательного отряда Пскова Владимир Якубов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Статистика ухудшается, скорее всего, из-за погодных условий, - заявил Владимир Якубов - Сейчас все пошли в лес собирать грибы».

Помимо этого, эксперт сообщил, что за 2020 год в лесу терялись 110 человек, которых потом удавалось найти.

«Чаще всего людей находили без признаков жизни, как правило, престарелых женщин», - добавил директор Псковского Противопожарного лесного центра Олег Черней.