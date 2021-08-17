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Общество17 августа 2021 10:16

Подробный прогноз погоды на 17 августа в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 17 августа, на территории региона ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Южный ветер будет умеренным, однако при грозе сменится на порывистый.

В дневные часы температура в Пскове составит +24...+26, а ночью понизится до +11...+13. Пройдут кратковременные дожди с грозой.

В Великих Луках сегодня будет теплее: +26... +28 днём, +13...+15 ночью. Жителей Великих Лук также ожидают дожди и грозы.