Владимир Путин наградил двух великолукских врачей и фельдшера

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Президент России Владимир Путин подписал указ от 16 августа 2021 года № 467 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Медалями ордена Луки Крымского наградили врача поликлиники частного учреждения здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» Кристину Желякову и фельдшера Любовь Малееву из Великих Лук. Медики были выделены президентом за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Помимо этого, такая же награда была присвоена главному врачу учреждения Гамлету Миспахову.

Медики лечебного учреждения «РЖД-Медицина» города Великие Луки обслуживают 37 предприятий железнодорожного транспорта. Врачи поликлиники оказывают помощь железнодорожникам, пенсионерам железнодорожного транспорта, а также территориальному населению Великих Лук.