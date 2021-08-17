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Здоровье17 августа 2021 14:28

Семье из Великих Лук пришлось ехать в Псков для вакцинирования от COVID-19

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Великолучане обратились в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» с жалобой на организацию прививочной кампании в их городе.

По словам жителей Великих Лук, пункт вакцинации не принимает горожан по субботам и воскресеньям, хотя информации о выходных днях в работе пункта нет. Помимо этого, пишут жители, установленное время работы, с 9 до 17 часов, не подходит для работающего населения города.

По словам жителей Великих Лук с населением 100 тысяч человек, для работающих граждан остаётся один прививочный пункт - ТЦ «Апельсин». Однако и там пройти вакцинацию без «очереди» и «ругани» невозможно.

«Чтобы сделать вакцину пришлось поехать в г.Псков!!! Это нормально!?» - жалуются великолучане.