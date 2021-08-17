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Звезды17 августа 2021 11:44

Известный пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Пскове 4 сентября

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Музыкальный фестиваль Crescendo состоится в Зелёном театре Пскова 4 сентября. Об этом сообщили в Псковской областной филармонии.

Перед псковской публикой выступят народный артист России, пианист Денис Мацуев и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского.

Бесплатные пригласительные в скором времени псковичи смогут получить в кассе драматического театра.

Впервые фестиваль прошёл летом 2003 года в Псковском кремле во время репетиции программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова. Инициатором проведения мероприятия стал известный российский продюсер, заслуженный деятель искусств России, профессор Давид Смелянский, пригласивший в соавторы проекта Дениса Мацуева.