Известный пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Пскове 4 сентября

.

Музыкальный фестиваль Crescendo состоится в Зелёном театре Пскова 4 сентября. Об этом сообщили в Псковской областной филармонии.

Перед псковской публикой выступят народный артист России, пианист Денис Мацуев и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского.

Бесплатные пригласительные в скором времени псковичи смогут получить в кассе драматического театра.

Впервые фестиваль прошёл летом 2003 года в Псковском кремле во время репетиции программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова. Инициатором проведения мероприятия стал известный российский продюсер, заслуженный деятель искусств России, профессор Давид Смелянский, пригласивший в соавторы проекта Дениса Мацуева.