Как псковичам можно снизить артериальное давление — 8 советов врача

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8 способов снизить давление озвучил шведский врач Матс Халльдин, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Expressen.
Эксперт напомнил, что идеальным показателем считается значение 120/80. Если оно находится в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо снизить его.
Халльдин также рассказал, что контроль артериального давления поможет избежать инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, деменции и других. Держать давление в норме поможет следование следующим советам:
1. Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день
2. Использование счетчика шагов на смартфоне или фитнес-браслете. Норма - 10 тысяч шагов в день
3. Избегайте стрессов
4. Временная изоляция от техники
5. Регулярное и сбалансированное питание
6. Хороший семичасовой сон
7. Отказ от курения
8. Снижение потребления алкоголя