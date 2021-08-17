Как псковичам можно снизить артериальное давление — 8 советов врача

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8 способов снизить давление озвучил шведский врач Матс Халльдин, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Expressen.

Эксперт напомнил, что идеальным показателем считается значение 120/80. Если оно находится в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо снизить его.

Халльдин также рассказал, что контроль артериального давления поможет избежать инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, деменции и других. Держать давление в норме поможет следование следующим советам:

1. Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день

2. Использование счетчика шагов на смартфоне или фитнес-браслете. Норма - 10 тысяч шагов в день

3. Избегайте стрессов

4. Временная изоляция от техники

5. Регулярное и сбалансированное питание

6. Хороший семичасовой сон

7. Отказ от курения

8. Снижение потребления алкоголя