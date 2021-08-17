Сильный ветер с ливнями вновь приближаются к Псковской области

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Выпадение града во время сильного ливня ожидается сегодня, 17 августа, в Псковской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона со ссылкой на метеорологов.

По прогнозу, холодный ливень будет сопровождаться сильным ветром и грозами. Циклон притянет в регион к вечеру, но непогода задержится на ночь.

«Сегодня с 15-18 часов с сохранением в течение ночи 18 августа по Псковской области и в Пскове ожидается гроза, местами шквалистое усиление ветра – порывы 20-23 м/сек, ливень и сильный град. По предварительному прогнозу процесс начнётся с южных районов», - предупредил Псковский гидрометцентр.