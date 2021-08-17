В Изборске окончится первая в мире конная реконструкция похода 800-летней давности

.

Фестиваль «Александрова дорога» пройдет в Изборске 12 сентября. Об сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове» с пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

25 конных дружинников пройдут от места рождения князя – г. Переславля-Залесского Ярославской области до Изборска.

На данный момент сообщается, что посетить мероприятие смогут волонтеры, вложившие особый вклад в добровольчество Псковской области, имеющие справку о вакцинации или антитела.

Также известно, что изначально финальной точкой похода должен был стать Великий Новгород, однако организаторы поддержали решение Пскова пригласить участников в древний Изборск.