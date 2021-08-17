Валерий Якубов: Деревня Ветвеник – самое любимое место в Псковской области

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Деревню Ветвеник Гдовского района начальник поисково-спасательного отряда Пскова Владимир Якубов назвал своим любимым местом в области.

«Берег Чудского озера, очень красивое место, церковь. Сейчас там есть вечерняя школа при церкви. Очень красивое место», - добавил Якубов.

Напомним, ранее ПАИ запустило флешмоб «топ-3 лучших места региона». Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо оставить в комментариях под постом в социальной сети «ВКонтакте» название и/или фото вашего любимого места #псковскийфлешмоб_77. А уже 23 августа, в день основания Псковской области, будут подведены итоги и названы три самых любимых места псковичей.