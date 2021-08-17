Встречу с динозавром и световое шоу готовят для великолучан 22 августа

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22 августа городскому парку культуры и отдыха «Луки парк» исполнится год. В честь этого для жителей города подготовили праздничную программу. Об этом сообщили в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках празднования пройдет конкурс «Маленький Дино» на лучший костюм динозавра. Чтобы побороться за первое место, нужно будет найти фотографа, который будет работать на праздничной площадке, и сделать снимок в костюме. Фотографии разместят в в отдельном альбоме группы «Луки Парка» в соцсети «ВКонтакте». Три фотографии с наибольшим количеством лайков и станут победителями конкурса.

Юным великолучанам также в 11:00 и 15:00 предлагают прогуляться с динозавром Лукошей и его другом – крокодилом, а в 12:00 и 14:00 сделать памятные снимки с роботом Бамбалби.

Помимо этого, с 13:00 до 14:00 пройдет дегустация сладостей в шоколадном фонтане, а в 21:00 – световое шоу колеса обозрения с музыкальным сопровождением.