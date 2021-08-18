В 1,5 раза больше школьников со всей страны посетят экскурсии по Псковской области

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Количество школьников из разных регионов, которые в рамках нацпроекта «Культура» в составе экскурсий посещают исторические места Псковской области, увеличится в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по культуре Ольгу Тимофееву.

Как она говорит, такой приток детей в регион обусловлен ростом числа туристических маршрутов, которые проходят по местам, связанным с историческими личностями, в том числе князем Александром Невским и поэтом Александром Пушкиным.

Ольга Тимофеева также сообщила, что местные власти разработали 5 новых туристических маршрутов, проходящих через памятные места, связанные с личностью князя Александра Невского.

Помимо этого, к вниманию гостей города разработаны 100 маршрутов, созданных в рамках федерального проекта «Серебряное ожерелье России».

«Эти маршруты в Пскове созданы таким образом, чтобы гости региона смогли не только осмотреть достопримечательности, но и поучаствовать в событийных мероприятиях. Одно из таких – международный этнокультурный фестиваль финно-угорского народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», который проводится в конце лета и признан брендовым мероприятием «Серебряного ожерелья России» в Псковской области», – заявила председатель регионального комитета по культуре.