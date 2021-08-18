Пропажей селезней в водоемах обеспокоились псковичи

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Жители города обратили внимание на исчезновение селезней в водоемах Пскова. С таким наблюдением горожане обратились в редакцию «Комсомольской правды в Пскове».

Kp.ru удалось выяснить причину пропажи селезней.

По словам орнитологов, в период с середины июля и до середины августа селезни кряквы линяют. В это время птицы не могут летать, так как у них происходит смена маховых перьев.

Кроме того, перед началом линьки большая часть селезней объединяется в стаи и улетает ближе к югу. На прежних местах остаётся лишь небольшое количество птиц.

Доказательством линьки псковских селезней стали перья, которыми покрылись берега, где обитают утки.