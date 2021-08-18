Дружеское соглашение подписал Псков с городом Цзинин

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Сегодня, 18 августа, во время онлайн-конференции в ПсковГУ было подписано соглашение об установлении отношений дружбы и сотрудничества между городом Цзинин (Китай) и городом Псковом, пишет ПАИ.

Документ вступил в силу, после того как его подписали обе стороны: глава Пскова Елена Полонская и мэр города Цзинин Юй Юншэн.

Помимо этого, во время конференции в силу вступило соглашение между Цзининским профессионально-техническим колледжем и Псковским государственным университетом о создании зарубежной «Мастерской имени Лу Бань».