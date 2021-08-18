Поддельным голландским сыром кормили подопечных псковского детдома

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В городском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, выявлено несоблюдение требований к продуктам питания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В детском доме не проходили проверку проверку качества продукты питания для детей. «Голландский сыр 45% жирности», согласно исследованиям лабораторией, оказались фальсифицированными.

Далее материалы проверок пойдут в следственные органы и управление Роспотребнадзора. Будет решаться вопрос о привлечении к административной и уголовной ответсвенности виновных лиц.