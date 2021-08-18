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Туризм18 августа 2021 12:06

Рекордное количество пассажиров перевез Псковский аэропорт за 17 августа

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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За вчерашние сутки в Псковском аэропорту было зафиксировано рекордное количество пассажиров – почти 700 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Это самый большой показатель за историю нашего аэропорта, - сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов. – Если будем летать такими темпами, то к концу года мы перевезём порядка 100 тысяч пассажиров».

Также Артем Тарасов добавил, что большей популярностью сегодня пользуются направления в Москву, Симферополь, Сочи и Калининград. Билеты в эти города пассажиры раскупают на неделю вперед.