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Общество18 августа 2021 12:37

Об усилении ветра в ближайшие часы предупреждают псковичей

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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В период с 14:00 до 17:00 на севере Псковской области прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра. Порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в Псковском ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителям Псковской области рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, как говорят специалисты МЧС, лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Помимо этого, жителей региона просят обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья.