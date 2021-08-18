Об усилении ветра в ближайшие часы предупреждают псковичей

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В период с 14:00 до 17:00 на севере Псковской области прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра. Порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в Псковском ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителям Псковской области рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, как говорят специалисты МЧС, лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Помимо этого, жителей региона просят обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья.