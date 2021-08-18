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Здоровье18 августа 2021 14:58

41 человека доставили в инфекционку Пскова за сутки

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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За 17 августа 41 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Одной из пациенток оказалась 37-летняя женщина. В больницу бригада скорой помощи доставила псковичку в тяжелом состоянии. Как рассказал её муж, в течение двух недель женщина лечилась самостоятельно парацетамолом и ингавирином.

После обследований у пациентки выявили 50-процентное поражение легких и 87-процентное насыщение организма кислородом.