41 человека доставили в инфекционку Пскова за сутки

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За 17 августа 41 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Одной из пациенток оказалась 37-летняя женщина. В больницу бригада скорой помощи доставила псковичку в тяжелом состоянии. Как рассказал её муж, в течение двух недель женщина лечилась самостоятельно парацетамолом и ингавирином.

После обследований у пациентки выявили 50-процентное поражение легких и 87-процентное насыщение организма кислородом.