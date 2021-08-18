Ремонт улицы Коммунальной начался в Пскове

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Ремонт дороги начался на улице Коммунальной, протяженность реконструкции дорожного полотна протянулось от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Магистраль будет ремонтировать в два этапа. Первый уже начался и продлится до 31 августа 2022 года. В этот период будет отремонтирована дорога от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной.

Второй этап реконструкции дорожного полотна начнется 30 августа 2023 года. В этом этапе будет отремонтирована участок дороги от улицы Юбилейной до дома №70 улицы Коммунальной. В том числе и дороги – дублеры.