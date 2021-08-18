Всероссийская акция «День ударного труда» состоялась 17 августа в молодёжном лагере «Самолва» в Гдовском районе.

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С 9 часов утра 38 бойцов студенческого отряда занимались строительными работами. Основной фронт работ располагался непосредственно в самой деревне. Девушки копали траншеи, занимались малярными работами, помогали делать раствор для укрепления ограждений. Юноши вкручивали штакетник для забора, который бойцы устанавливают по всей деревне, подготавливали дорогу для установки бордюров и занимались его монтажом.

За день ребята установили 90 метров профильной трубы, пропилили 50 метров асфальта, разработали 60 кубических метров грунта и установили 300 штакетников.

День ударного труда – всероссийская добровольческая акция, в рамках которой участники студенческих отрядов отдают вырученные за работу деньги в Фонд РСО или на социальные нужды отряда. Каждый год на Всероссийском совещании руководителей региональных штабов РСО определяют цель, на которую будет осуществляться сбор денежных средств. В этом году все вырученные денежные средства пойдут на поддержку бойцов РСО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В День ударного труда бойцы работают не в привычном для себя ритме, а стараются показать особенные трудовые достижения. «Как правило, бойцам РСО на день выдаётся запланированный объем работ и учитывается коэффициент трудового участия (отношение объема работы к затраченному времени), – рассказала руководитель пресс-службы проекта Диана Анисимова. – В День ударного труда ребята повышают эти показатели, чтобы увеличить заработную плату за день и передать эти деньги в Фонд РСО на определенные нужны».