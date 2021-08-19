Дождь и грозы обещают метеорологи жителям Псковской области 19 августа

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Сегодня, 19 августа, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, во второй половине дня в отдельных районах возможна гроза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на гидрометцентр.

Южный ветер будет дуть умеренно, при грозе порывисто.

В Пскове пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха днем составит +17...+19, +11...+13 ночью.

В Великих Луках днем будет теплее: воздух будет держаться в пределах +20...+22, а ночью температура понизится до +10...+12. Осадков не ожидается.