Когда и какие ВПРы будут писать псковские школьники в 2022 году

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Минпросвещения России выложило расписание всероссийских проверочных работ на новый учебный год в своём Instagram-аккаунте.

Точные даты выберут сами школы в отведенный для этого период. Учеников 6-8 классов ждут проверочные работы по русскому языку и математике, а также двум случайно выбранным предметам.

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Для выпускников ВПРы запланированы по тем предметам, которые школьники будут сдавать на ЕГЭ. Однако решение о проведении ВПРов для учащихся 10-х и 11-х классов остается за школой.

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В Министерстве просвещения отметили, что всероссийские проверочные работы помогают оценить знания и оказать методическую поддержку учителям и школам.