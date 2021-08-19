Дополнительными выходными для псковских школьников могут стать дни работы избиркома

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Сентябрьские выборы в Госдуму могут внести изменения в образовательный процесс. По традиции избирательные участки расположатся в помещениях школ, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, пишет корреспондент kp.ru.

Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в Псковской области пройдут с 17 по 19 сентября. Участки для голосования по традиции будут расположены и на территориях школ. По словам Игоря Сопова, соглашение об этом было подписано в июне.

«В школах, где есть возможность нам уединиться и сделать отдельный вход, у нас будет параллельно идти и процесс обучения, и процесс голосования, где нет возможности, это будет удалённое обучение либо выездные уроки», - заявил Игорь Сопов.

Если работа избирательного участка будет накладываться на учебный процесс, то школьникам могут провести уроки на природе или экскурсии. По решению администрации школ, у школьников может быть выходной.

Всего для Избирательной кампании будет подготовлено 208 избирательных участков и 26 территориальных избирательных комиссий.