Грибной бум: псковичи о небывалом урожае 2021

Фото Ольги и Андрея Николаевых

После прошедших дождей леса Псковской области оказались усеяны грибами всех сортов. Своим «уловом» делятся жители региона в социальных сетях.

Так, Ольга и Андрей Николаевы грибы обнаружили на участке за домом. Псковичи начали шутить и спрашивать геолокацию дома. «Где эта улица, где этот дом», - комментируют пользователи интернета запись хозяев грибного участка.

Кто-то из псковичей собирает грибы на зиму для маринования, а кто-то будет наслаждаться грибным вкусом уже в день сбора. Теперь улова «на суп» нет только у ленивого посетителя леса.

Фото Веры Муравьевой

Неоднократно горожане интересовались местами, где можно найти грибы - зонтики. Этот гриб привлекает псковичей благодаря необычному вкусу: как делятся грибники, он напоминает курицу. Так, многие предпочитают готовить его в кляре.

Фото Бориса Михайлова

Любители тихой охоты заметили и то, что червивость грибов значительно уменьшилась в этом году.