На бесплатную экскурсию Псковского музея приглашают гостей и жителей города 28 августа

.

Участником Всероссийского экскурсионного флешмоба станет Псковский музей-заповедник. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках экскурсионного флешмоба в городах России, в том числе в Пскове, пройдут бесплатные экскурсии в последнюю субботу августа.

Экскурсия стартует в 11:00 с музейного комплекса «Варлаамовский угол» (улица Леона Поземского, 46). Псковичи смогут посетить Варлаамовскую башню, боевой ход, выставку «Прогулки по Пскову XIX в.» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова, Высокую башню. Желающих будут ждать на площадке у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46).

Позднее, в 14:00, организаторы проведут сборную экскурсию по Псковскому кремлю (Кремль, 4). У участников мероприятия появится возможность узнать историю строительства Псковской крепости, познакомиться с особенностями вечевого строя Псковской земли и застройкой средневекового Кремля. Помимо этого, планируется посещение Троицкого собора.

Для того чтобы попасть на экскурсию, необходима запись по телефону: 8 8112 66 33 11.