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Здоровье19 августа 2021 14:59

Стоит ли псковичам переживать за репродуктивное здоровье после вакцинации, рассказали врачи

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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О том, влияет ли вакцинация от COVID-19 на репродуктивную систему, рассказали в пресс-службе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, вакцинация от коронавируса «Спутником V» не влечет за собой негативных последствий для репродуктивной системы человека.

Такие выводы были сделаны на основе масштабного исследования по изучению влияния вакцины «Гам-КОВИД-Вак» на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста, в котором приняли участие 400 человек.

«По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», - рассказали в пресс-службе.