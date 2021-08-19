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Здоровье19 августа 2021 15:31

250 псковичам диагностировали рак кожи за 2021 год

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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У 250 жителей Пскова выявили рак кожи за 2021 год. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Всего же, по словам спикера, более 3 тысяч пациентов с диагнозом рак кожи проходят лечение в онкодиспенсере. У половины из них заболевание сопровождается более агрессивной меланомой.

Благодаря ранней диагностике заболевания рак кожи в регионе хорошо поддается лечению и практически не дает летальных исходов. Только в 9% случаев меланому выявляют на ранних сроках.