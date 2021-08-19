Псковский врач назвала категорию граждан, попадающих в группу риска по раку кожи

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Кто входит в группу риска по раку кожи, рассказала заведующая отделением радиотерапии, онколог-дерматолог Елена Букша во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«Если вы светлокожий, плохо загораете, то вы, однозначно, в группе риска, - отметила спикер. - Или если у вас более 100 родинок на теле».

Помимо этого, рак может развиться у пациентов с трофическими язвами и дерматитами, а также у светлокожих людей со светлыми волосами и глазами, которые ходят в солярий.

Также риск возникновения раковых клеток выше у тех, кто когда-либо травмировал родинки.