С мертвым сожителем провела псковичка 3 суток в одной квартире

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Жительница Пскова убила сожителя, а после прожила в квартире с его телом ещё 3 суток. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Конфликт у пары произошел после очередного совместного распития алкоголя. Псковичка ударила мужчину рукой по лицу, а тот не смог устоять на ногах и ударился головой о дверной косяк. Смерть произошла на месте.

Испугавшаяся псковичка умолчала о произошедшем и никому не сообщила о смерти сожителя.

Лишь через три дня обеспокоенные родственники вызвали сотрудников, которые провели вскрытие дверных замков. В квартире они увидели труп мужчины и пьяную женщину.

Псковичку ждет лишение свободы сроком до двух лет. Псковский городской суд рассмотрит дело.