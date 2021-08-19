Псковича похитили и заставляли работать на складах маркетплейса в Подмосковье

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Псковича, направлявшегося с заработков в Москве домой, обманом похитили и заставили заниматься строительством складов маркетплейса. Об этом сообщило движение по борьбе с рабством в России «Альтернатива».

Пскович попал на удочку похитителей во время покупки билетов домой на площади Трёх Вокзалов. На тот момент он заработал достаточно денег и возвращался на родину. Похитители воспользовались моментом и предложили бесплатно довезти его до Пскова.

Дорога окончилась в Пушкинском районе Подмосковья, где его, как и других похищенных, заперли в подвале и отобрали документы. Из подвала граждан возили на склады маркетплейса, где им приходилось заниматься утеплением кровли за еду.

Два дня назад, 17 августа, мужчину освободили и отправили домой.