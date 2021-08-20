Прогноз погоды на 20 августа в Псковской области

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Сегодня, 20 августа, на территории региона синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на гидрометцентр.

Южный ветер будет умеренным.

Жителям Пскова обещают кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит +19...+21, +9...+11 ночью.

В Великих Луках существенных осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +20...+22, а ночью температура воздуха понизится до +9...+11.