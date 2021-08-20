Движение на нескольких улицах Пскова будет перекрыто с 20 по 22 августа

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В период с 20 по 22 августа движение транспорта будет ограничено на нескольких псковских улицах из-за проведения Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.

Так, сегодня, 20 августа, участок улицы Герцена от улицы Леона Поземского до улицы Волкова будет недоступен для проезда транспорта. Для объезда псковским водителям предлагают улицу Труда.

Завтра, 21 августа, закроют участок улицы Красноармейской от дома №4 до Ольгинской набережной (пересечение с улицей Красноармейской при движении с улицы Малясова). Для объезда рекомендуется улица Максима Горького.

22 августа на время с 9:30 до 14:00 закроют участок улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Улицы Свердлова и Советскую советуют водителям в качестве объезда.