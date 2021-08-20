Преждевременными родами опасен COVID-19 для беременных псковичек

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У зараженных коронавирусом будущих мам выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, пишет РИА Новости.

При этом, как говорят специалисты, вакцинация от коронавирусной инфекции предупреждает негативные последствия ковида для беременной женщины и её ребенка.

«Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом и у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения», - сообщают в пресс-службе.

Также эксперты отметили, что частота летальных исходов во время родов выше у беременных с COVID-19.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», - добавили в Минздраве.