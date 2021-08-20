Очереди вновь собираются на вакцинацию от COVID-19 в Пскове

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Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, жителям города приходится выстраиваться в очередь. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

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Так, в прививочном пункте в «Простории» с самого утра аншлаг - жители занимают очередь, чтобы получить вакцину.

По данным на 20 августа, 131 589 человек завершили вакцинацию в Псковской области, 310 человек уже успели ревакцинироваться.

С начала пандемии 641 человек скончался в регионе от коронавируса. 38 887 жителей Псковской области побороли болезнь, а 45 918 жителям был поставлен диагноз COVID-19.