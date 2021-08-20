Два новых парка для жителей Псковской области откроются в эти выходные

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2 парка планируют открыть в регионе в предстоящие выходные в рамках проекта «Парки без границ» и программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия». Об этом сегодня, 20 августа, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На этих выходных парки открываются в деревне Лавры Печорского района и в Кунье», - заявил Михеев.

Также спикер сообщил, что благодаря проекту новый парк уже появился в Порхове, а также открылся инфоцентр для туристов на улице Георгиевской, 4 в Пскове.