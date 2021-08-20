Прохладное начало сентября обещают псковичам синоптики

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1 сентября на территории региона ожидается прохладная погода. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«1 сентября с большой вероятностью погода будет прохладная, максимальная температура не выше 15 градусов. Вероятнее всего, без осадков», - заявила Тала Нещадимова.

По словам эксперта, в начале сентября погода будет прохладной, температура воздуха ожидается ниже климатической нормы, вероятны дожди. Ночные температуры будут держаться в пределах 7-8 градусов тепла.

«Заморозки пока не ожидаются», - отметила синоптик.