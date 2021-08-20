Золотую и 2 серебряные медали с чемпионата России по велоспорту везет домой великолучанин Иван Макаров

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Три медали с чемпионата России по спорту глухих взял великолукский велогонщик, заслуженный мастер спорта России Иван Макаров. Лучшего спортсмена определили в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Первое место Иван Макаров занял в гонке «критериум» на дистанции 60 км. Серебряные медали великолучанин взял в групповой гонке на 100 километров и в индивидуальной гонке на 30 километров.

Высоких результатов спортсмен достигает под тренерством Александра Филиппова.

Чемпион Иван Макаров - представитель Центра спортивной подготовки Псковской области.