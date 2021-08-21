Жизни 3 человек унесло ночное ДТП в Псковской области

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В ночь на 21 августа 3 человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Стругокрасненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Происшествие случилось на федеральной трассе Санкт-Петербург-Невель.

Предварительно, находившийся за рулем Kia водитель выехал на встречку, где и столкнулся с фурой Volvo. Как сообщается, автомобиль Kia ехал в сторону Санкт-Петербурга.

После столкновения в легковом автомобиле началось возгорание. Все три пассажира, находившиеся в машине, скончались на месте. Сотрудники АСС извлекли тела погибших.