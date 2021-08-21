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Здоровье21 августа 2021 12:22

Более 300 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Ещё 301 человек вылечился от коронавируса в регионе за прошедшие сутки. Общее число победивших болезнь достигло 39 188. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

3 человека справиться с заболеванием за минувшие сутки не смогли. С начала пандемии в регионе насчитывается 644 летальных исхода от осложнений коронавируса.

Ещё у 100 жителей Псковской области выявили коронавирусную инфекцию за последние 24 часа.

1 483 теста на COVID-19 было проведено в Псковской области за прошедшие сутки.